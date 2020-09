Weer een nieuw coronarecord: 1756 besmettingen gemeld

Voor de derde dag op rij heeft Nederland een recordaantal coronameldingen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1756 bevestigde besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in februari. Het oude record heeft slechts één dag standgehouden. Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid 1546 nieuwe besmettingen, en dat was een aanscherping van het record van dinsdag, toen 1387 gevallen binnenkwamen.

De 1756 meldingen van donderdag komen neer op 10,1 positieve tests op elke 100.000 mensen. Het is de eerste keer dat dit aantal boven de 10 uitkomt. Bij 7 besmettingen op 100.000 mensen gaan alarmbellen af. Dat is de zogenoemde signaalwaarde. Als dat aantal wordt overschreden, moet de overheid mogelijk maatregelen nemen om het aantal besmettingen terug te dringen. In de laatste zeven dagen lag het aantal positieve tests zes keer boven die grens. Het kabinet komt vermoedelijk vrijdag met nieuwe coronabeperkingen.

In Amsterdam testten 247 mensen positief. Dat is een plaatselijk record. Dinsdag telde de hoofdstad 246 vastgestelde besmettingen. In Rotterdam werden 162 gevallen gemeld, eentje minder dan op woensdag. In Den Haag steeg het aantal coronagevallen met 104. In de gemeente Utrecht werden tachtig positieve tests geregistreerd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk telde naar verhouding de meeste besmettingen. Daar kwamen 21 nieuwe gevallen aan het licht, wat neerkomt op 60 per 100.000 inwoners.

In de afgelopen zeven dagen is het aantal bevestigde besmettingen met bijna 9600 toegenomen. Het totale aantal besmettingen nadert de 90.000. Met het huidige tempo zou volgende week de 100.000e besmetting in Nederland vastgesteld kunnen worden.