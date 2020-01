Weer een kind in Schoonhoven besmet met geelzucht

In Schoonhoven is opnieuw een kind besmet geraakt met hepatitis A, ook wel bekend als geelzucht. Alle kinderen en medewerkers van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool, waar het kind vermoedelijk de besmetting opliep, worden gevaccineerd om verdere verspreiding te voorkomen, maakte de GGD Hollands Midden bekend.

Inmiddels zijn elf kinderen en een leraar besmet geraakt op twee peuteropvanglocaties, twee basisscholen en een middelbare school in Schoonhoven. Ook raakte een leerling van een middelbare school in Gouda besmet.

Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus. De belangrijkste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Ook krijgen mensen een gele huid en geel oogwit. De ziekte gaat vanzelf weer over. In Nederland komt de ziekte vrij weinig voor.