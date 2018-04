Weer drugslab ontdekt in West-Brabant

In een zeecontainer bij een manege in Oud Gastel heeft de politie donderdag een drugslaboratorium ontdekt. De zeecontainer was ingericht om xtc te maken. Een tip was aanleiding voor de politie om te gaan kijken. In de container stonden circa 400 liter chemicaliën. Aanhoudingen zijn niet verricht.

Het is al het vijfde drugslab dit jaar dat de politie oprolt in West-Brabant. Eerder was het raak in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Sint Willebrord (twee). In heel 2017 werden elf drugslaboratoria ontmanteld in West-Brabant.