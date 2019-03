Weer drugsafval gedumpt op openbare weg

Onbekenden hebben een spoor van drugsafval achtergelaten op de Eindhovenseweg tussen Son en Eindhoven. Het giftige goedje is vermoedelijk vanuit een rijdende wagen gedumpt, meldt het Eindhovens Dagblad (ED). Ook zijn langs de weg twee vaten aangetroffen. Volgens de krant is van Son tot Eindhoven een chemische lucht te ruiken.

De gemeente is maandagochtend druk bezig met het opruimen van de troep, aldus een politiewoordvoerster. Ze kon nog niet zeggen hoeveel er precies is gedumpt en of er verdachten zijn aangehouden.

Zaterdag werd bekendgemaakt dat het aantal dumpingen van chemisch drugsafval vorig jaar is gestegen tot bijna driehonderd. Een derde daarvan (109 lozingen) vond plaats in Brabant.