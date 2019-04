Weer dreigbrief over windmolenpark opgedoken

Er is een vierde dreigbrief opgedoken bij een bouwer van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. Hoofdaannemer A.Hak uit het Gelderse Tricht bevestigde maandag dat de brief is ontvangen en dat er aangifte is gedaan bij de politie. Het Dagblad van het Noorden heeft een kopie van de brief in handen.

Eerder ontvingen al twee andere bij het windpark betrokken bouwers een dreigbrief. Ook een Groningse gedeputeerde kreeg zo’n brief over het park, dat op de grens tussen Drenthe en Groningen verrijst. De twee bouwbedrijven hebben hun betrokkenheid bij het project gestaakt.

De briefschrijvers willen dat de hoofdaannemer uit Tricht stopt met werken voor het park. Ze dreigen met „voor uw onderneming nadelige behandelingen”. En: „Internationale aanpak is voor ons geen probleem”. Het is nog niet bekend wat A.Hak gaat doen.

De politie is op zoek naar de briefschrijvers. Na een oproep op Opsporing Verzocht vorige week zijn tientallen tips binnengekomen.