Weer douaniers verdacht van corruptie

Rijksrecherche en FIOD doen onderzoek naar drie douaniers in het Rotterdamse havengebied wegens onder meer witwassen. Zij kwamen in beeld door opvallende contante opnamen en stortingen op de bankrekeningen van verdachten. Die geldstromen stonden niet in verhouding tot hun legale inkomsten, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Schiedam, Den Haag en Rotterdam. Ze zijn niet opgepakt, maar invallen bij de verdachten thuis en in een bedrijfspand leverde 155.000 euro aan contant geld, sieraden en dure horloges op. Verder werden twee kluizen doorzocht. Op het geld, rekeningen en goederen is beslag gelegd. Mobiele telefoons zijn eveneens in beslag genomen.

De afgelopen jaren had de douane in de Rotterdamse haven ook al te maken met corrupte douaniers. Gerrit G. werd veroordeeld tot veertien jaar cel, de zaak tegen de verdachte douanier Gertie V. is nog onder de rechter.