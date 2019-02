Weer daling Rotterdamse criminaliteit

Het aantal straatroven, roofovervallen en woninginbraken is vorig jaar in Rotterdam opnieuw gedaald. De inbraken namen af met 14 procent tot 2066, de straatroven daalden met 9 procent naar 530 en het aantal overvallen ging met 3 procent omlaag naar 151.

Rotterdam zet al jaren in op de aanpak van deze vormen van criminaliteit, die vaak veel indruk maken op mensen, ook wel high impact crimes genoemd. Sinds 2012 zijn de woninginbraken en straatroven meer dan gehalveerd. Het aantal overvallen daalde 37 procent.

De gemeente en de politie geven ondernemers preventieadvies en training. Zo worden er mystery guests ingezet die beoordelen hoe overvalgevoelig een zaak is.

In 2018 was er een toename van de overvallen op pakketbezorgers en maaltijdbezorgers. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is bezorgd over deze nieuwe landelijke trend. Aboutaleb, die tevens voorzitter is van landelijke Taskforce Overvallen, hamert op het belang van bezorgers zonder contant geld op zak.