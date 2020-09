Weer coronabesmetting bij nertsenfokkerij in Gemert

In de Brabantse plaats Gemert is op een nertsenfokkerij een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 5000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen na een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. De dieren worden zo snel mogelijk afgemaakt.

Ook dinsdag werd een besmetting gemeld bij een nertsenbedrijf in Gemert.

In totaal zijn nu 44 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend een einde te maken aan de nertsenhouderij. Bedrijven moeten per maart volgend jaar stoppen. Het besluit kwam er na een nieuw advies van het OMT, een team deskundigen dat het kabinet adviseert in de bestrijding van het coronavirus.