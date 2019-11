Weer bus vol Moldaviërs bij Ter Apel

Voor de tweede keer in een week tijd is een bus vol Moldaviërs aangekomen bij het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel. Het gaat om ongeveer 65 mensen, die in een touringcar zaten. Zij hebben asiel aangevraagd. De 57-jarige chauffeur van de bus en de 50-jarige bijrijder zijn opgepakt voor mensensmokkel.

Volgens de Koninklijke Marechaussee stond de touringcar op ongeveer 500 meter van het opvangcentrum. Tientallen passagiers stapten uit en liepen naar het asielzoekerscentrum. De marechaussee controleerde daarom de andere mensen in de bus. Onder de Moldaviërs waren veel kinderen.

Het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee onderzoeken de smokkel.

Vorige week werd bij Ter Apel een busje tegengehouden, waarin ongeveer twintig Moldaviërs zaten. Ook zij hebben asiel aangevraagd. De 34-jarige chauffeur werd opgepakt.