Weer brand bij zendmast, nu in Spijkenisse

Bij een zendmast in Spijkenisse heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Al dertien keer eerder hadden onbekenden de afgelopen weken brand gesticht in zendmasten op tien verschillende plaatsen.

De brand van woensdag was volgens de woordvoerder van de brandweer snel geblust. Waar de brand bij de zendmast aan de Baljuwlaan in Spijkenisse precies woedde, weet de woordvoerder niet. Ook is de schade onbekend. De politie doet onderzoek.

Het is onduidelijk of de branden steeds door dezelfde persoon of personen worden gesticht en wat het motief is. Mogelijk heeft het te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht zijn voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Dinsdagavond gaf de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht nog beelden vrij van een man die brand heeft gesticht in een zendmast in Groningen.