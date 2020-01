Weer bombrief aangetroffen in Rotterdam

Bij een postsorteercentrum van PostNL in Rotterdam is zondag een bombrief gevonden, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

Het gaat om een brief die eerder werd bezorgd bij een tankstation in Rotterdam. Die stuurde de brief retour, waarna het pakketje bij het postsorteercentrum belandde. De bombrief zag er net zo uit als eerdere bombrieven die afgelopen week werden aangetroffen. Er zat weer een adressticker op van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) en had een verdikking.

Het postsorteercentrum aan de Terbregseweg hoeft niet ontruimd te worden.

In totaal werden volgens de politie tot nu toe zes bombrieven aangetroffen: bij twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht, een autobedrijf in Rotterdam en bij het Rotterdamse tankstation dat het pakketje retourneerde.

Wie de brieven heeft verstuurd, en wat het motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario’s, waaronder ook afpersing. Incassobureau CIB heeft in ieder geval niets met de brieven te maken.

PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn medewerkers te beschermen tegen de bombrieven.