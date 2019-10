Weer bloedprikoplichter in Eindhoven actief

In Eindhoven is donderdagochtend weer een bloedprikoplichter actief geweest, zo blijkt uit een melding op Burgernet. Volgens de melding is de politie op zoek naar een vrouw met een Aziatisch uiterlijk van ongeveer 30 jaar oud. Ze zou omstreeks 08.00 uur in de ochtend in de buurt van de Strijpsestraat toegeslagen hebben.

Eerder deze week kreeg de politie tientallen tips over de bloedprikbendes, die zich met een smoes naar binnen praten in een woning bij voornamelijk oudere mensen. Vervolgens nemen ze met een vingerprik bloed af en vertellen het slachtoffer dat de bloedwaarde niet in orde is. Als slachtoffers vervolgens een pil kopen met hun pinpas, worden pasgegevens gekopieerd.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het slachtoffer donderdagochtend niet in de truc getrapt. De politie was donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Vorige week vrijdag praatten de criminelen zich al binnen bij een 90-jarige man uit Eindhoven. Ook zijn er al aangiftes ontvangen uit Utrecht, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam en Goirle.