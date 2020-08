Weer bijna 400 coronabesmettingen vastgesteld

Het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend bij 372 mensen vastgesteld. Dat is iets meer dan op zondag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de 300 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen waren er meer dan 2300 positieve tests.

De regio Rotterdam-Rijnmond blijft de grootste brandhaard. Het coronavirus werd daar 121 keer vastgesteld. Haaglanden noteerde 51 nieuwe besmettingen, in Amsterdam-Amstelland kwamen vijftig nieuwe coronagevallen aan het licht en in Midden- en West-Brabant kregen 38 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel coronagevallen in de afgelopen week zijn doorgegeven. Vorige week meldde het instituut 1329 nieuwe besmettingen, de week ervoor 987. Bij elkaar kwam dat neer op 2316 coronagevallen in twee weken tijd.