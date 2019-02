Weer asbest gevonden bij station Delfzijl

In het gebied bij het station in het Groningse Delfzijl is zaterdag opnieuw asbest gevonden. Het materiaal ligt op dezelfde plek waar vrijdag ook al asbest was aangetroffen, meldt de gemeente Delfzijl. Asbestsaneerders gaan de boel schoonmaken.

Het is niet duidelijk wie het materiaal er heeft neergelegd. De politie roept ooggetuigen op zich te melden. De gemeente laat zaterdag ook camera’s plaatsen in het stationsgebied.

Volgens lokale media zat vrijdag een groep actievoerders die tegen windmolens is achter de actie. In een pamflet werd gesteld dat de asbest is komen aanwaaien door toedoen van een bepaald aannemersbedrijf. „Wind-concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten”, stond in het pamflet. Ook werden nog andere bedrijven genoemd die „een windconcentratiekamp faciliteren”.