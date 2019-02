Weer arrestatie voor Haagse steekincidenten

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor twee steekincidenten woensdagavond in Den Haag. De 41-jarige man is donderdagavond in zijn huis in Scheveningen opgepakt.

De politie hield eerder in Sittard een 32-jarige man aan als verdachte, maar die werd donderdag vrijgelaten omdat hij niets te maken bleek te hebben met de steekincidenten.

Op de Van Alkemadelaan in Den Haag werd woensdag rond 19.15 uur een 17-jarige jongen in zijn arm gestoken toen hij iemand aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken. Kort daarvoor was een hardloper meerdere keren in zijn lichaam gestoken in de De Mildestraat. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen.

De politie vermoedde al snel dat één persoon verantwoordelijk was voor de twee incidenten. Inmiddels houdt de politie er rekening mee dat meer mensen een confrontatie met de verdachte hebben gehad. Over zijn motief kan de politie nog niets zeggen.