Weer arrestatie na gewelddadige overval Bladel

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een 78-jarige vrouw uit Bladel. De vrouw werd vorig jaar september thuis overvallen en daarbij zodanig toegetakeld dat ze zwaargewond raakte.

Het gaat om een 22-jarige man uit Eindhoven. Als medewerker van de Rabobank zou hij de interne systemen van de bank hebben geraadpleegd en informatie over een forse geldopname van de vrouw hebben doorgespeeld aan de overvallers.

De politie werkt in het onderzoek nauw samen met de Rabobank. Mogelijk is er een verband met vergelijkbare overvallen in Roosendaal, Venlo en Zundert. Die berovingen vonden plaats nadat een bankmedewerker overvallers had getipt dat klanten veel geld hadden opgenomen.

Eerder werden al twee mannen van 24 en 32 jaar uit Breda aangehouden. Het gaat om een van de vermoedelijke overvallers en een man die de overval zou hebben voorbereid. Zij zitten alle twee nog vast.

Ook een 25-jarige man zou met de zaak te maken hebben gehad. Hij was vermoedelijk een van de overvallers, maar werd in januari 2018 dood aangetroffen in een flat in Breda. Hij bleek te zijn vermoord. Na de vondst van deze dode man door de politie, vluchtten twee verdachten weg door van de derde verdieping van de flat te springen. Zij raakten door hun sprong ernstig gewond.