Weer afsplitsing in gemeenteraad Rotterdam

Moslimpartij Nida in Rotterdam heeft Aydin Peksert donderdag uit de fractie van de gemeenteraad gezet. Hij is ook geroyeerd als lid van Nida. Peksert gaat de komende maanden verder als onafhankelijk raadslid.

Peksert lag onder vuur binnen zijn partij na felle uitlatingen op Facebook richting zijn eigen partij. Hij zou gepasseerd zijn voor de kandidatenlijst van Nida, naar eigen zeggen omdat hij werd beticht van te nauwe banden met de politieke partij DENK.

Het is de derde keer in korte tijd dat er in de gemeenteraad van Rotterdam een lid uit een fractie stapt of wordt gezet. Deze zomer stapte Mohammed Anfal van Leefbaar Rotterdam over naar Nida en verloor het college enige tijd de meerderheid. In december werd Jos Verveen uit de D66-fractie gezet.

Het college heeft momenteel geen meerderheid, maar wordt gesteund door Verveen en de ChristenUnie-SGP.