Weer actie voor behoud ‘troeteleik’ A58

De ‘troeteleik’ in de middenberm van de A58 kan verplaatst worden naar een fly-over 500 meter verderop. Dat zeggen SBNL Natuurfonds en Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze verplaatsing zou enkele tonnen kosten. De twee organisaties willen daarom weer in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

De 180 jaar oude eikenboom moet weg vanwege verbreding van de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat is geen plaats meer voor de markante boom. Aanpassingen om de eik van Anneville te behouden zouden zo’n 3,5 miljoen euro kosten en dat geld is er niet. Volgens de planning moet de boom in 2020 worden gekapt.

De ‘troeteleik’ won in oktober de verkiezing Boom van het jaar in Nederland. De eik deed deze maand ook mee aan de Europese verkiezing. Dinsdag werd bekend dat de eik zevende is geworden met 16.000 stemmen.

Duizenden automobilisten rijden dagelijks langs de opmerkelijke boom bij Ulvenhout, die herinnert aan wat eens de oprijlaan was van het verderop gelegen landhuis Anneville. Toen de snelweg in 1986 werd aangelegd, mocht de negentiende-eeuwse eik blijven staan.