Weer aardbeving in Groningen, kracht 2,8

’t ZANDT (ANP) - Bij het Groningse plaatsje ’t Zandt, net boven Zeerijp, is vrijdagavond een aardbeving geweest. Het KNMI bevestigt dat het gaat om een beving met een kracht van 2,8, zoals RTV Noord meldt. Op de redactie van RTV Noord kwamen even na 23.30 uur tientallen meldingen binnen. „Ik zat te schudden op de bank”, aldus iemand uit Westeremden „Het was een behoorlijke beving”, citeert de omroep iemand uit Uithuizermeeden.

Ook op Twitter wordt melding gemaakt van de beving. Volgens een woordvoerder van het KNMI was sprake van „een echt sterke beving, die in een behoorlijk gebied kan zijn gevoeld”.

Op 11 februari was er een beving van 2,2 bij het Groningse plaatsje Garrelsweer, ten zuiden van Loppersum. Op 8 januari was er een zwaardere beving bij Zeerijp van 3,4.

Het kabinet nam op 29 maart het besluit dat in 2033 de gaswinning in Groningen moet zijn afgebouwd naar nul. Volgens het kabinet zijn de „gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet langer aanvaardbaar”.