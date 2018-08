Weer aanhoudingen voor Duitse plofkraken

De politie heeft dinsdag opnieuw vier aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan in verband met een reeks plofkraken in Duitsland. Diverse woningen in Nieuwegein en Amsterdam zijn doorzocht op zoek naar bewijsmateriaal.

De vier verdachten uit Amsterdam en Nieuwegein, variërend in leeftijd van 25 tot en met 31 jaar, zijn aangehouden in verband met een plofkraak op een geldautomaat in het Duitse Knielingen (bij Karlsruhe), in maart van dit jaar. Na een explosie sloegen zij met twee auto’s op de vlucht. De Duitse justitie vraagt om overlevering van de verdachten. De politie nam bij de aanhoudingen ook geld, waardevolle goederen en een Porsche in beslag.

Vorige maand werd al een 25-jarige Utrechter aangehouden voor een reeks plofkraken in Duitsland, en in Hilversum een dertigjarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eerder werden meerdere verdachten opgepakt voor een plofkraak in het Duitse Castrop-Rauxel. Ze sloegen op de vlucht en werden even later door speciale eenheden van de politie in Dortmund aanhouden. De politie wijt de successen aan de nauwe samenwerking tussen Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten.