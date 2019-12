Weer aanhoudingen na dodelijke steekpartij Hoofddorp

De politie heeft woensdagavond twee 15-jarige jongens uit Hoofddorp aangehouden. Ze zijn mogelijk betrokken bij het dodelijke steekincident maandagavond aan de Markenburg. Een 64-jarige inwoner van Hoofddorp kwam om het leven toen hij tijdens het pinnen bij een geldautomaat werd aangevallen door twee personen.

Eerder deze week is al een 16-jarige jongen uit Hoofddorp opgepakt. Hij is woensdag op vrije voeten gesteld, want er waren geen redenen om hem langer vast te houden. De twee die nu vastzitten, zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en met hun ouders.