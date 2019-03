Weer aanhouding voor plofkraken in Amsterdam

Opnieuw is een verdachte aangehouden voor een serie plofkraken op geldautomaten in Amsterdam. Eerder arresteerde de politie ook al vijf vermeende betrokkenen. Het gaat dit keer om een 36-jarige man uit de hoofdstad.

Tussen eind oktober en eind februari hadden plofkrakers het twaalf keer voorzien op geldautomaten in Amsterdam, voornamelijk in West. Drie keer bleef het bij een poging, maar in de andere gevallen werden de geldautomaten met behulp van explosieven opgeblazen. Dat leidde tot flinke schade aan de automaten, gevels en panden.