Weer aanhouding na ontvoering en mishandeling Helmond

Een tweede man is aangehouden na een ontvoering en zware mishandeling in Helmond op 9 maart. Een dag later was al iemand opgepakt en dinsdag volgde de tweede, een 38-jarige man uit Ommel (Noord-Brabant). Met het slachtoffer gaat het nog steeds niet goed.

Op maandag 9 maart werd vlakbij de Julianabrug in Helmond een zwaargewonde man aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat hij die dag op de Astronautenlaan in Helmond door drie mannen was mishandeld en daarna tegen zijn wil was meegenomen in de kofferbak van een auto. Uren later werd hij ergens anders opnieuw stevig mishandeld. Uiteindelijk werd hij ergens uit de auto gegooid en is in de omgeving door een voorbijganger gevonden.

De politie zoekt nog naar de derde verdachte. De andere twee zitten vast. Het slachtoffer heeft nog steeds veel pijn en heeft ook mentaal een enorme klap gehad, meldt de politie.