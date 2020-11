Weer 25 jaar cel geëist voor moord op fietsenmaker Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep opnieuw 25 jaar cel geëist tegen de 41-jarige Irfan E., wegens het doodsteken en beroven van de Amsterdamse fietsenmaker Temel Kobya. De rechtbank legde E. in 2018 twintig jaar cel op, na een eis van 25 jaar.

Het 49-jarige slachtoffer werd op 15 maart 2016 aangevallen in zijn winkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West en beroofd van 500 euro. Het levenloze lichaam van Kobya werd door een klant in zijn winkel gevonden. Verdachte E. kwam in beeld door DNA-sporen op de hand en kleding van de fietsenmaker.

De strafzaak tegen E. omvat ook een poging tot doodslag in januari 2016. De man zou toen een kennis meermalen met een hamer op het hoofd hebben geslagen, met ernstig letsel tot gevolg. Ook wordt hij beschuldigd van diefstal van onder meer koperen brandkranen. E. was verslaafd. Hij heeft geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek.