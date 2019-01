‘Weense’ Pieter de Hooch in Prinsenhof

Museum Prinsenhof in Delft kan vanaf donderdag het schilderij Portret van een Delftse familie laten zien dat Pieter de Hooch maakte tussen 1657 en 1660. Het schilderij uit de Weense Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste komt er woensdag aan en wordt vanaf een dag later aan publiek getoond als opmaat naar de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft; Uit de schaduw van Vermeer. Die opent in oktober.

Het Portret is het enige familieportret van De Hooch dat in Delft kan worden gesitueerd. In de verte is de toren van de Nieuwe Kerk van het stadje te zien.

De Weense kunstacademie kreeg het schilderij in 1822 als een werk van Gerard ter Borch, waarna het ook nog eens aan Johannes Vermeer werd toegedicht. In 1874 werd het kunstwerk pas aan Pieter de Hooch toegeschreven en daar is het tot op heden bij gebleven. Het is nog steeds onduidelijk wie er op het schilderij te zien zijn.

Het familieportret was ruim zeventig jaar lang niet meer te zien in het land van zijn maker. De Hooch had volgens de organisatoren van de komende expositie nog nooit een dergelijke tentoonstelling in Nederland, maar wel in De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Delft zijn straks circa dertig werken te bewonderen uit vooral zijn Delftse periode.