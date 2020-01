Weekendafsluitingen Utrechtsebaan voor werk aan overkapping

De A12/Utrechtsebaan in Den Haag is in februari en maart in de weekenden en tijdens enkele doordeweekse nachten afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat dan wordt gewerkt aan de verbreding van de overkapping over de A12 achter de Malietoren.

De weg is dicht tussen afslag 2 (Centraal Station-Centrum-Zuid) en afslag S101. Verkeer vanuit Amsterdam en Utrecht wordt al op het Prins Clausplein omgeleid richting de Ring N14. Mensen die uit de richting Rotterdam komen, moeten via de N211 omrijden. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

De weekendafsluitingen zijn tussen vrijdag 22.00 uur en maandag 5.00 uur. De eerste afsluiting is in het weekend van 31 januari tot 3 februari. De laatste afsluiting is in het weekend van 20 tot 23 maart of dat van 27 tot 30 maart. In het weekend van vrijdag 6 maart duurt de afsluiting tot zaterdag 7 maart middernacht (23.59 uur) vanwege de CPC Loop op zondag 8 maart.

De gemeente Den Haag verbreedt de overkapping over de A12 om de Koekamp en het Haagse Bos beter met elkaar te verbinden.