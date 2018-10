Weekend vol wetenschap en hightech

Wie een kijkje achter de schermen wil nemen in de wereld van wetenschap en hightech, heeft dit weekend keuze uit honderden activiteiten. Onderzoeksinstituten, universiteiten, bedrijven en musea in het land zetten hun deuren open tijdens het Weekend van de Wetenschap. Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk, voor een deel van het programma moet worden betaald.

Astronaut André Kuipers maakt als ambassadeur een helikopterrondvlucht langs diverse instellingen die meedoen, waaronder chemieconcern BASF in Heerenveen en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij op de open dag van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die overigens is volgeboekt. „We moeten jeugd enthousiast maken voor wetenschap en techniek, dat is de basis voor onze toekomst”, zegt Kuipers over het belang van het evenement. „Voor eenieder is iets te vinden wat leuk of interessant is, of dit nu iets biologisch, technisch of wetenschappelijks is.”

Tweede boegbeeld van het Weekend van de Wetenschap is Daan Roosegaarde. Hij richt zich op met zijn nieuwe project Space Waste Lab in Almere op ruimteafval. Zijn presentatie in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) gaat gepaard met een ledlichtinstallatie die langskomend ruimteafval realtime in beeld brengt.

Het volledige programma staat op de website www.weekendvandewetenschap.nl.