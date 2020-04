Weekend met mooi lenteweer lakmoesproef voor paasdagen

Met het mooie lenteweer vormden de afgelopen dagen de lakmoesproef voor het komende paasweekeinde. Geven mensen dan ook gehoor aan de oproep zo veel mogelijk thuis te blijven en daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken, of gaat men massaal wandelen, fietsen en motorrijden?

Premier Rutte vond „het goed om te zien” dat de meeste mensen dit weekend gehoor gaven aan de oproep om thuis te blijven, ondanks het mooie weer. „Hier en daar moest jammer genoeg toch worden ingegrepen. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. We moeten dit samen doen”, twitterde hij zondagavond.

Natuurmonumenten constateerde dat het vooral in natuurgebieden rond steden drukker was, maar dat leidde volgens een woordvoerder niet tot grote problemen. In Dordrecht werd de Baanhoekweg naar de Merwelanden afgesloten, omdat het daar te druk werd. Ook de toegangsweg naar het Drielandenpunt in de gemeente Vaals werd zondag om die reden afgesloten. Een aantal parkeerplaatsen bij natuurgebieden werd preventief gesloten, zoals alle parkeerplaatsen bij de Utrechtse Heuvelrug. „Dat werkt goed. Mensen die verder weg wonen, kwamen niet meer”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Motorrijders

De boulevard in Vlissingen ging zondag dicht, omdat er volgens de gemeente te veel scooter- en motorrijders waren die zich niet aan de verkeersregels hielden.

Ook waren er hier en daar wat klachten over wielrenners en motorrijders die toch in groepen de weg opgingen. Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden wekte dat „behoorlijke irritatie bij anderen op, omdat bij stops niet altijd afstand wordt gehouden.”

Dat er dit weekend feesten werden gehouden waarbij veel mensen aanwezig waren, noemde justitieminister Grapperhaus zondagavond „onacceptabel.” „De burgemeesters en de politie hebben terecht hard opgetreden.” Hij doelde op incidenten in Borne, Arnhem en Breda, waar de politie boetes heeft uitgedeeld en mensen heeft aangehouden. Verder vindt de minister dat mensen zich redelijk goed aan de regels, die de verspreiding van het coronavirus moeten beperken, hebben gehouden. „We kijken terug op een weekend met prachtig weer, waarbij mensen duidelijk de lastige keuze hebben gemaakt zo veel mogelijk thuis te blijven. De mensen die wel naar buiten gingen, hielden zich aan de regels en hielden goed afstand tot elkaar. Tegen die mensen zeg ik: complimenten, we begrijpen hoe moeilijk het is, maar houd dit vast, ook richting het paasweekend!”

Ook de Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, stelde dat de meeste mensen zich goed hebben gehouden aan de oproepen en maatregelen. Op de zonovergoten zondag, de warmste 5 april ooit, was het in heel het land wel drukker dan zaterdag.

In Limburg kwamen enkele mensen uit Duitsland naar Nederlandse woonboulevards en tuincentra, maar dat leidde volgens hen niet tot noemenswaardige drukte.

De minister en de veiligheidsregio’s hopen dat de steun en medewerking van de bevolking zo blijft tot eind april. Ze beseffen dat er nogal wat wordt gevraagd van de samenleving. „Maar alleen samen kunnen we dit aan. Dit virus moet gestopt worden en hoe minder mensen ziek worden, hoe minder mensen overlijden en we het virus uiteindelijk helemaal kunnen stoppen.”

Politieoptreden

Politieagenten mogen mensen aanspreken en eventueel beboeten als ze zich niet aan de regels houden, zoals maximaal drie mensen bij elkaar en ten minste 1,5 meter afstand houden. Dat bleek nodig bij meerdere zogenoemde ”coronafeestjes”. In het Breda waren ongeveer zeventig mensen bij elkaar gekomen. Er was zelfs een dj en een lichtshow, aldus de politie. In Middelburg vierden elf jongens een feestje in een kleedkamer op Sportpark Veerse Poort. In het Brabantse Middelbeers ging het om een groep van ruim tien jongeren bij iemand thuis.

In het Zeeuwse Lewedorp grepen agenten in omdat iemand acht mensen op bezoek had in een ruimte die omgebouwd was tot een soort bar. De mensen konden daar niet de wettelijk toegestane veilige 1,5 meter afstand houden. In Leeuwarden moest de politie ook ingrijpen. Na een melding over geluidsoverlast troffen agenten in een huis zes feestvierders bij elkaar die geen familie zijn. Ze moeten allemaal 390 euro betalen.