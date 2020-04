Weekend in teken van Nationale Bijentelling

Wie wil meehelpen zicht te krijgen op de bijenstand in ons land, kan dit weekend meedoen met de Nationale Bijentelling. Een halfuur lang tel je dan de bijen in je eigen tuin of buurtpark en het aantal geef je dan door via de website nationalebijentelling.nl.

Op die site staan een telformulier en een bijengids om soorten te kunnen herkennen. Vorig jaar werden 54.000 bijen geteld, tegen 40.000 in 2018.

De telling wordt gedaan omdat de helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland wordt bedreigd. Dat kan grote gevolgen hebben. Tachtig procent van de gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen.

Er moet zeker vijf jaar achtereen worden geteld om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en weersinvloeden te kunnen uitsluiten. De telling is een project van onder meer Naturalis en Natuur & Milieu.