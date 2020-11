Weekcijfers RIVM komen iets later

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag iets later dan gebruikelijk hoeveel nieuwe coronagevallen, sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn geregistreerd. De cijfers komen waarschijnlijk rond 15.00 uur. Volgens het instituut duurt het iets langer om de cijfers te berekenen en is er geen sprake van een storing.

De dagelijkse update, met het aantal meldingen tussen maandagochtend en dinsdagochtend, komt waarschijnlijk wel op de gebruikelijke tijd, rond 14.15 uur.