„Week Zonder Vlees smaakt naar meer”

De eerste Nationale Week Zonder Vlees, die afgelopen week plaatsvond, is zo succesvol verlopen, dat het een jaarlijks terugkerende campagne wordt. Dat maakt de initiatiefneemster, de vegetarische blogger Isabel Boerdam, bekend.

De ‘hippe vegetariër’ Boerdam somde zondag aan het einde van de campagneweek de successen op. „32.000 ingeschreven deelnemers, een aanhoudende stroom berichten in de media en #weekzondervlees als trending topic op Twitter. Dit laat zien dat de Nationale Week Zonder Vlees het gesprek van de week was in Nederland.”

Dat de campagne aansloeg bleek volgens Boerdam niet alleen uit de bereikcijfers, maar ook uit verkoopcijfers. Zo zouden producenten van vleesvervangingsproducten een „wezenlijk” verschil hebben gezien in de verkoop van artikelen zoals vegetarische kipstuckjes, bonenburgers en falafelballen. Supermarkt Albert Heijn kreeg van klanten veel positieve reacties en aan de campagne deelnemende scholen konden rekenen op enthousiasme van hun leerlingen, zegt Boerdam.

Het doel van de campagne is om Nederland op een concrete manier bewust te maken van de positieve impact die minder vlees eten heeft op mens, dier en milieu. Zo zou je met een dag geen vlees eten 1476 liter water besparen die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van de dagelijkse portie vlees. En 1600 gram CO2 uitstoot die er gemiddeld nodig voor zou zijn. Ook hoopt Boerdam dat de campagneweek het voor de consument makkelijker maakt „zijn weg te vinden in de vegetarische en plantaardige keuken.”

Om het vlees- en visloze eetpatroon te promoten had Boerdam de steun van 53 bedrijven, waaronder grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Aldi en voedselmerken als Becel, Bolletje, Bonduelle, HAK, Heinz, Honig en Iglo.

„In maart 2019 zetten we deze koers voort”, aldus de blogger. Ze hoopt op de steun van nog meer bedrijven, lokale overheden en de Rijksoverheid. „Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als onze ministers het goede voorbeeld geven en kiezen voor een week zonder vlees. Ik heb nog grote ambities, deze eerste week smaakt naar meer!”