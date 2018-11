Week van de Pleegzorg: ouders gezocht

Ruim 800 pleeggezinnen heeft stichting Timon in haar bestand. Gelet op de vraag zouden dat er wel drie keer zo veel kunnen zijn. „Steeds meer kinderen hebben een plek nodig in een pleeggezin.”

Voor de christelijke jeugdhulporganisatie Timon is de woensdag gestarte Week van de Pleegzorg geen overbodige luxe. Aandacht voor het onderwerp blijft nodig, stelt woordvoerster Dianne de Lange. „De vraag naar hulp neemt toe. Er is altijd meer behoefte aan opvangplekken dan er pleeggezinnen beschikbaar zijn.”

„We groeiden mee met onze pleegkinderen”

Waar komt die toename vandaan?

„Er is meer gebrokenheid in gezinnen, waardoor steeds meer kinderen een vaste basis verliezen. Daarnaast kwam door de decentralisatie van de zorg de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp sinds 2015 bij de gemeente te liggen. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor de noodzaak om kinderen dicht bij huis op te vangen in een zo gewoon mogelijk gezin. Pleegzorg past daar beter bij dan bijvoorbeeld uithuisplaatsing in een behandel- of leefgroep. Ook is pleegzorg goedkoper dan andere vormen van hulp.”

Voor welke groep is het het lastigst om pleegouders te vinden?

„Voor tieners. Vaak hebben deze jongeren problemen met hechting ontwikkeld. Een pleeggezin kan voor hen soms zelfs te spannend zijn; het biedt een veiligheid waar ze eigenlijk niet mee om kunnen gaan. Dat vraagt veel van pleegouders.

We merken ook dat de gezinssituatie van pleegouders vaak minder goed aansluit bij tieners. Veel ouders die pleegzorg overwegen, hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij zoeken dan bij voorkeur een pleegkind van diezelfde leeftijd.”

Ziet u ook schaarste aan pleegouders in bepaalde regio’s?

„Ja. Stichting Timon werkt alleen met christelijke pleegouders. Over het algemeen vinden we die makkelijker in landelijke gebieden dan in de grote steden. Veel christelijke gezinnen zijn uit de stad weggetrokken, terwijl juist daar veel zorgvraag is.

Daarnaast merken we dat we op de Veluwe makkelijker aan pleeggezinnen komen dan bijvoorbeeld in Zeeland of Zuid-Holland. Ook in Groningen en Drenthe zouden we nog kunnen groeien.”

Wat voor soort pleegouders zoeken jullie?

„In de eerste plaats gewone mensen die hun gewone leven willen delen met de kinderen. Je hoeft er niet iets bijzonders voor te kunnen. Het gaat om tijd en aandacht geven. Voor veel kinderen is dat al nieuw. Wel is het belangrijk om een stabiele gezinssituatie te hebben. Pleegzorg brengt veel mee. Je hebt niet alleen met een pleegkind te maken, maar ook met zijn ouders, met begeleiders, soms met hulpverlening of zelfs met een juridisch traject. Daarnaast moet je er de ruimte voor hebben: het is verplicht dat een pleegkind een kamer voor zichzelf heeft.”

Wat kunnen echtparen doen die twijfelen of zij pleegzorg willen geven?

„Timon organiseert regelmatig informatieavonden. Daar kun je je uitgebreid laten voorlichten en in gesprek gaan met een pleegouder. Op 10 november houden we open huis. Dertig pleeggezinnen door heel Nederland stellen hun huis open en geven een kijkje in het gezin. Je kunt met hen in gesprek gaan over wat het betekent om pleegouder te zijn.”

timon.nl/openhuis