Weduwe Ed van der Elsken schenkt werk aan Rijks- en Fotomuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam en het Fotomuseum in Rotterdam mogen samen de werken van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) in hun collectie opnemen. Daarmee blijft het werk van een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20e eeuw definitief van Nederland.

Zijn weduwe, Anneke Hilhorst, beheerde het werk ruim dertig jaar na het overlijden van Van der Elsken. Het nalatenschap bestaat uit zo’n tienduizend werken. Ruim 7700 afdrukken gaan naar het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum krijgt meer dan 3000 contactvellen en 300 foto’s.

Een deel van de collectie werd geschonken door de weduwe van de fotograaf, een ander deel werd aangekocht. „Ik heb afstand gedaan in het volste vertrouwen dat het werk van Ed van der Elsken in het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum gekoesterd en verzorgd zal worden. Zeer deskundige mensen zullen het nu verder begeleiden naar een mooie lange toekomst. Dat kan me alleen nog maar dankbaar stemmen”, zegt Hilhorst over de schenking.

Van der Elsken stond vooral bekend om zijn foto’s van personen. Die fotografeerde hij over de hele wereld, van Mexico tot aan Japan. Hij werd geroemd om zijn subjectieve manier van fotograferen: met zijn foto’s uitte hij zijn persoonlijke visie. Op 65-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van prostaatkanker.

De werken worden gerestaureerd en daarna beschikbaar gesteld voor publiek. Dit najaar is het werk in een eerste tentoonstelling te aanschouwen.