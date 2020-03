Weduwe Chinese restauranthouder Hoogeveen claimt 7 ton

De weduwe van een 45-jarige Chinese restauranthouder uit Hoogeveen die in 2018 omkwam na een vermeende beroving, eist 700.000 euro schadevergoeding van twee verdachten. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Assen.

Alifu W. (31) en Shirali M. (33), Hagenaren met Chinese roots, zijn volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het roven van tienduizenden euro’s op een parkeerplaats achter het restaurant in de Drentse plaats. W. botste daarna met zijn auto hard tegen een muurtje. De restauranthouder, die aan het portier van de auto hing, kwam daardoor om het leven.

W. en M. hebben verklaard dat sprake was van een geldruil. W. zou 600.000 yuan op de Chinese rekening van de restauranthouder laten overmaken. In ruil daarvoor zou de Hoogevener hem op de avond van 18 oktober 2018 74.000 euro geven. Volgens W. was hij in de auto het contante geld aan het tellen, toen hij een harde klap op het hoofd kreeg, waardoor hij bewusteloos raakte en per ongeluk gas gaf.

De weduwe van de restauranthouder eist een hoge schadevergoeding, omdat het gezin veel minder inkomen heeft door zijn dood. Het OM komt volgende week met de strafeisen.