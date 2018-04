Wedgrage Britten zetten in op baby William

De Britse wedkantoren spinnen weer garen in aanloop naar de geboorte van het derde kind van prins William en zijn vrouw Kate. Net als bij de komst van prins George en prinses Charlotte wordt er weer behoorlijk wat geld ingezet op verschillende weddenschappen rond de komst van de nieuwste Britse koninklijke telg.

Direct na de aankondiging van de zwangerschap van Kate in september werden de eerste weddenschappen afgesloten. Wordt het een jongen of een meisje, wat wordt de dag van geboorte en hoeveel zal de baby wegen? Er kan zelfs worden ingezet op een eventuele koninklijke twee- of drieling.

Bij wedkantoren als William Hill en Betway zijn de traditionele namen net als bij de komst van George en Charlotte weer favoriet. Bij de meisjesnamen worden Mary, Alice, Victoria en Elizabeth veel genoemd en James, Albert, Arthur en Frederick zijn populaire keuzes bij de jongensnamen.

Het derde kind van William en Kate wordt deze maand verwacht. Vanaf woensdag is het voor de media toegestaan positie te kiezen voor het St. Mary’s ziekenhuis, waar Kate gaat bevallen.