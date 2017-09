Wederopbouw vervat in postzegelvel

De Nederlandse wederopbouwperiode is door PostNL vervat in een postzegelvel. Tien gebouwen die duidelijke kenmerken vertonen van deze bouwkundige periode na de Tweede Wereldoorlog , waaronder de Koninklijke Hoogovens in IJmuiden, Weverij de Ploeg in Bergeijk en het Industriegebouw in Rotterdam, krijgen een plek op het speciale vel.

PostNL, Het Nieuwe Instituut (Rijksarchief voor Nederlandse architectuur) en ontwerper Ariënne Boelens kozen voor gebouwen met de functies infrastructuur, woning, kantoor en onderwijs. Het betreft gebouwen die volgens Boelens in vorm, uiterlijk en functionaliteit echte kenmerken vertonen uit de wederopbouwperiode en daarmee bepalend zijn voor dit tijdperk.

Het postzegelvel "Architectuur Wederopbouw" telt tien postzegels met waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot 20 gram met een bestemming binnen Nederland. Ze zijn vanaf maandag 11 september te koop bij alle winkels van Bruna en via Collectclub.nl.