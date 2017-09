Website voor wie vermisten Irma en José zoekt

Het Rode Kruis roept iedereen op die een dierbare op de bovenwindse eilanden niet te pakken krijgt, zich te registreren. Dat kan op de speciale website van het Internationale Rode Kruis. Mensen kunnen daarop zien of familie en vrienden veilig zijn. Wie geen contact kan krijgen met dierbaren op de bovenwindse eilanden kan ze erop aanmelden. Mensen op de eilanden zelf kunnen laten weten dat ze in orde zijn.

De website is beschikbaar in Engels en Frans. „Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich registreren zodat we een goed beeld krijgen naar wie nog wordt gezocht. Er zoeken bijvoorbeeld nog mensen naar zieken en minderjarigen”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis.