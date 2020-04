Website over coronavirus voor Marokkaanse Nederlanders

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) lanceert een website en telefonische hulplijn over het coronavirus voor mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. SMN biedt daarmee naar eigen zeggen „een laagdrempelig platform voor hulp en advies in deze onzekere tijden”.

Volgens de organisatie is betrouwbare informatie voor deze doelgroep hard nodig. „Marokkaanse Nederlanders ondervinden ook de enorme impact van de coronacrisis op hun leven”, aldus SMN.

Informatie op de website www.wijhelpen.nu en via de telefonische hulplijn wordt gegeven in het Nederlands, het Arabisch en het Tamazight (Berbers). Bezoekers krijgen informatie over onder meer gezondheidsmaatregelen, hoe je als ondernemer in aanmerking komt voor financiële steun en hoe je moet omgaan met het overlijden en begraven van dierbaren.