Website NRC slachtoffer van ddos-aanval

De website van het NRC is sinds dinsdagochtend het doelwit van een ddos-aanval. Dat meldt de krant op Twitter. Door de aanval laadt de website langzaam of in sommige gevallen helemaal niet, aldus de krant.

NRC zegt te „werken aan een oplossing”. Eerder op de dinsdagochtend meldde de krant dat de website vanwege technische problemen minder goed bereikbaar was.

Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met dataverkeer. Andere apparaten worden allemaal tegelijk naar de server van het doelwit gestuurd, die onder de druk bezwijkt en moeilijk bereikbaar wordt.