Website met huishoudboekjes schoolbesturen

Het ministerie van Onderwijs heeft woensdag een website gelanceerd waarop de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen kunnen worden bekeken en met elkaar vergeleken. De website moet het voor leraren, ouders, leden van de medezeggenschapsraad en besturen makkelijker maken in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school.

De jaarcijfers van onderwijsinstellingen waren al openbaar, maar lastig toegankelijk. Voorheen moesten grote excelbestanden worden doorgespit of jaarverslagen naast elkaar worden gelegd om duidelijkheid te krijgen. De nieuwe website moet het makkelijker maken om te zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel en huisvesting of hoeveel een bestuur binnenkrijgt aan ouderbijdragen. Ook is dat soort informatie per sector, dus primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, inzichtelijk gemaakt, en kunnen schoolbesturen worden vergeleken.