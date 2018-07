Website ‘Ik ben veilig’ voor toeristen Athene

Vanwege de hevige bosbranden in Griekenland heeft het Nederlandse Rode Kruis dinsdag de website Ik ben veilig geactiveerd. De branden hebben rond Athene tientallen mensen het leven gekost.

De vele Nederlandse toeristen in Griekenland kunnen via de website laten weten hoe ze het maken. Omgekeerd kan het thuisfront gericht op naam zoeken naar familie of vrienden die zich mogelijk in de getroffen gebieden bevinden.

Hulpverleners van het Griekse Rode Kruis zijn intensief betrokken bij de hulpverlening bij de grote natuurbranden ten westen en ten oosten van de Griekse hoofdstad. Dinsdagochtend was het dodental opgelopen tot boven de vijftig. Zeker 150 mensen zijn gewond geraakt.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog geen hulpvragen van Nederlanders uit het getroffen gebied. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich daar momenteel bevinden.