Website berekent kans op hart- en vaatziekten

Het UMC Utrecht heeft een website opgezet met een methode die het risico op hart- en vaatziekten kan voorspellen voor verschillende groepen. Ook kan het rekenmodel zeggen wat medicijnen als cholesterolverlagers en bloedverdunners doen om dat risico te verlagen en kan per patiënt de optimale medicatie worden berekend.

Artsen kunnen die inschatting maken voor gezonde mensen, diabetespatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en 70-plussers. Gegevens kunnen via de website U-prevent worden ingevoerd, arts en patiënt kunnen vervolgens beslissen om te beginnen of te stoppen met medicijnen, meldt het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum.

U-Prevent is ontwikkeld door Frank Visseren (internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde) en Jannick Dorresteijn (arts in opleiding tot internist-vasculair geneeskundige van het UMC Utrecht). De arts vult gegevens als leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie van iemand in. Als is berekend wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert, kunnen patiënt en arts samen beslissen om te starten of te stoppen met medicatie, aldus UMC Utrecht.

U-Prevent is gebaseerd op data van meer dan 700.000 patiënten in binnen- en buitenland.