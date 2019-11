Webshop verdacht van fikse btw-fraude

Een webshop waarmee over vorig en dit jaar voor minimaal 2,5 miljoen euro aan btw-fraude zou zijn gepleegd, is op zwart gezet. Vanwege de zaak heeft fiscale opsporingsdienst FIOD woensdag twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem en een woning in de buurt van Hengelo doorzocht. De FIOD heeft meerdere verdachten op het oog.

De verdachten zouden goederen uit China hebben ingevoerd en daarbij ten onrechte gebruik hebben gemaakt van de zogenoemde verleggingsregeling. Bij deze regel wordt de btw niet bij de invoer van goederen betaald, maar bij de maand- of kwartaalaangifte. De verdachten zouden de verschuldigde btw echter slechts gedeeltelijk hebben aangegeven. Ook vermoedt de FIOD dat ze deden alsof goederen weer geëxporteerd zijn, waardoor geen btw zou hoeven worden betaald.

Volgens de opsporingsdienst worden er steeds meer goederen en diensten online verkocht. Vaak komen die uit het buitenland. Door btw en invoerrechten te ontduiken, kunnen fraudeurs producten goedkoper aanbieden dan bedrijven die wel belasting betalen. „Dit is concurrentievervalsing”, aldus de FIOD.