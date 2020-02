Webcam wacht op lepelaars Nieuwkoopse Plassen

Ze zijn er nog niet, maar bij de Nieuwkoopse Plassen staan de camera’s al klaar om de kolonie lepelaars te volgen bij het broeden. Het is de tweede keer dat liefhebbers de verwikkelingen in lepelaarland kunnen volgen via de webcam.

Een lepelaar die vorig jaar vast kwam te zitten in takken en stierf, zorgde voor discussie of het dier bevrijd moest worden of niet. De boswachters vonden van niet. De natuur is hard en het is ook niet wenselijk om de kolonie te verstoren, aldus boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten.

Op de site van de natuurorganisatie zegt Pietersen dat hij elke avond kijkt of de vogels al zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika. In 2019 arriveerde de eerste lepelaar op 21 februari in de Nieuwkoopse Plassen. Dit jaar zou dat vanwege het zachte weer wel eens eerder kunnen zijn, denkt de boswachter. Hoeveel jonge lepelaars er vorig jaar zijn groot geworden in het gebied, weet Natuurmonumenten niet. In totaal zijn er 38 nesten geteld, maar sommige nesten zijn twee keer gebruikt.

Wie de vogels in het echt wil zien, kan terecht in het nabijgelegen natuurgebied Groene Jonker waar ze eten zoeken.