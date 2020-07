„We zijn de enige moslims in Hulshorst, maar niet fanatiek”

Mijn wieg stond in Teheran. Ik ben op 3 september 1971 in de Iraanse hoofdstad geboren en groeide met een broertje en een zusje op in een islamitisch gezin. Op straat en op school moest ik een hoofddoek dragen en een chador, een lang gewaad. Kleding in lichte kleuren was in die tijd op school verboden.

Mijn moeder was kapper. Ik heb ook een kappersopleiding gevolgd en hielp haar in de kapsalon. Toen ik 28 was ben ik naar Nederland gekomen vanwege mijn huwelijk met Mohammed. Hij is 25 jaar geleden naar Nederland gegaan. Ik zat vroeger bij een zusje van hem in de klas. Zijn moeder kwam namens hem om mijn hand vragen. Mijn familie liet me vrij om ja of nee te zeggen. Via de telefoon en internet heb ik met Mohammed kennisgemaakt en toen ben ik akkoord gegaan met een huwelijk.

In 1998 kwam ik in Ermelo terecht, waar Mohammed woonde. Ik was blij dat ik naar Nederland kon gaan, omdat dit een vrij land is. In Ermelo zijn onze kinderen geboren. Onze dochter Rojina is 13, onze zoon Arian 9. Sinds anderhalf jaar wonen we in een nieuwbouwhuis in Hulshorst. Evenals in Ermelo zitten onze kinderen ook hier op een christelijke school, de Prinses Beatrixschool. Ik vind het belangrijk dat ze moslim zijn, maar het is goed dat ze ook iets weten over andere godsdiensten

Voor zover ik weet, zijn we de enige moslims in dit dorp. In Ermelo hadden we veel contact met christenen, bijvoorbeeld met een buurvrouw die helaas is overleden. Zij heeft ons veel geholpen. Ik ben een paar keer met haar naar de Westerkerk geweest. In Hulshorst heb ik nog geen kerkdienst bezocht, maar ik wil dat wel een keer doen.

Hulshorst is een mooi dorp en ik houd van de natuur in de omgeving. De eerste periode hier was moeilijk. Er waren mensen in onze straat die zeiden: „Jullie mogen hier niet komen wonen.” We voelden ons gediscrimineerd. Voor een barbecue van de buurt werden we niet uitgenodigd. Dat vond ik verdrietig, vooral voor de kinderen. Toen we hier een paar maanden woonden, schreven buurtbewoners aan de gemeente en de woningcorporatie dat we voor overlast zorgden. Ik snapte er niets van. We hebben met de wijkagent gesproken en de laatste tijd hebben we gelukkig geen problemen meer. De meeste mensen in het dorp zijn aardig voor ons. We zeggen hallo tegen elkaar, maar veel contacten heb ik niet. Dat komt omdat ik druk ben, onder meer met mijn werk in een kapsalon in Harderwijk.

Allah is belangrijk voor mij. Als iemand zegt dat alle moslims slechte mensen of terroristen zijn, word ik boos. Geloof houdt voor mij niet alleen in dat je in de Koran leest en regelmatig bidt, maar betekent ook: eerlijk zijn en andere mensen helpen. Wij zijn geen fanatieke moslims. Een hoofddoek draag ik bijvoorbeeld niet. Het geloof zit bij mij vooral vanbinnen.”

„In de bibliotheek heb ik een keer in de Koran gelezen”

Mijn jeugd heb ik in Gouda doorgebracht. Ik ben daar in 1971 geboren en heb er tot m’n 22e gewoond. Toen ik trouwde met Martien, gingen we in Rijnsaterwoude wonen. Vanwege zijn werk verhuisden we in 2000 naar Hulshorst. We wonen aan de rand van het dorp en zijn vooral op Nunspeet georiënteerd, maar stemmen doen we altijd in het dorpshuis in Hulshorst. Kerkelijk zijn we aangesloten bij de hervormde gemeente in Doornspijk.

Mijn man heeft een bedrijf, waar ik ook voor werk: VakanZ, dat christelijke vakanties aanbiedt op parken en campings. We hebben vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 19 jaar. Onze jongste bezoekt de reformatorische basisschool in Nunspeet. De oudste gaat na de zomer studeren in Groningen. Twee zitten op de Fruytier scholengemeenschap en één doet een opleiding toerisme op het Deltion College, een openbare school in Zwolle. Die laatste heeft een aantal moslims in de klas en voert soms pittige discussies over christendom en islam.

Zelf heb ik weinig contact met moslims. In Gouda zag ik als kind elke middag om vier uur drommen gastarbeiders voorbijkomen langs de dijk, vooral Turken en Marokkanen. Zij kwamen uit hun werk bij een grote vleeswarenfabriek. Mijn latere ervaring met moslims was niet positief. In de binnenstad van Gouda werd ik geregeld uitgescholden door Marokkaanse jongeren. Sommige van mijn kinderen hebben ook negatieve ervaringen opgedaan met Marokkanen die hen lastigvielen in Apeldoorn.

Hoewel ons leven zich voor een groot deel afspeelt in reformatorische kring heb ik een brede interesse en sta ik open voor mensen met een andere achtergrond. Ik ben bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de Iraanse en de Perzische cultuur. Ik heb er veel over gelezen omdat ik nieuwsgierig was hoe het leven van vrouwen in Iran er achter de schermen uitziet. De gastvrijheid en aandacht voor familiebanden spreken me aan, maar ook een thema als eerwraak boeit me.

In onze omgeving kom je bijna niet met islamitische gezinnen in aanraking. Toen we net in Hulshorst woonden, zat er een Turks jongetje bij een van onze kinderen op zwemles. Ik maakte af en toe een praatje met de moeder. Als ik haar nu tegenkom, wisselen we even uit hoe het gaat. Dat er in Hulshorst een moslimgezin woont, wist ik niet. Als wij islamitische buren zouden krijgen, zou ik daar geen problemen mee hebben. Ik zou kijken of het klikt en hoe open of terughoudend ze zouden zijn. Zelf zou ik zeker openstaan voor gesprekken, ook over het geloof.

In de bibliotheek heb ik weleens in de Koran gelezen. Het viel me op dat er veel mooie spreuken en leefregels in staan. Het kwam op mij over als een handboek ”Hoe word ik een goede moslim?” Wat ik erin miste is het verzoeningswerk van de Heere Jezus, dat in het christelijk geloof cruciaal is.

Islamitisch centrum in Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft:

- ruim 26.600 inwoners, verdeeld over de kernen Nunspeet (19.507), Elspeet (4484), Hulshorst (2013) en Vierhouten (687).

- Een gemeenteraad waarin de christelijke fracties (SGP, ChristenUnie en CDA) met 13 van de 21 zetels een meerderheid hebben.

- Zo’n twintig kerken, waaronder twee gereformeerde gemeenten, twee christelijke gereformeerde kerken, twee hervormde gemeenten, een oud gereformeerde gemeente, een gereformeerde gemeente in Nederland en een hersteld hervormde gemeente. In Hulshorst bevindt zich één kerkgebouw, de Kapel Hulshorst, een van de gebouwen van de hervormde gemeente Nunspeet.

- Ongeveer 3 procent niet-westerse allochtonen.

- Sinds 1985 een islamitisch centrum, Bait-un-Noer, van de Ahmadiyya Beweging Nederland. Safeer Siddiqui, geboren in Pakistan, is er als imam werkzaam. Hij kent circa tien islamitische families in Nunspeet die bij het centrum betrokken zijn.

