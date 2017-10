„We laten leerkrachten vrij: staken of lesgeven”

In vier lokalen is het donker en muisstil. Geen leerling te zien. Maar in acht andere klassen van evangelische basisschool De Rots in Ede zijn de kinderen er wel. Al hebben ze niet alleen gewoon les. Tim uit groep 7: „We hebben een we-zien-het-wel-dag.”

Van de school vertrokken 27 leerkrachten vanochtend met de bus naar Den Haag om te gaan staken. Anderen gingen gewoon aan de slag. In het hele land werd er donderdag gestaakt vanwege de werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs. Interim-directeur Rinus van Kuil: „We hebben elkaar de vrijheid gegeven om te kiezen: staken of lesgeven. Sommige collega’s hebben er moeite mee om te staken. Omdat ze liever wachten op het regeerakkoord of vanuit christelijke motieven.”

Door de staking gaat het vandaag net even wat anders dan gewoonlijk op de Edese school. Allereerst ontbreken er klasgenoten omdat broertjes of zusjes in een groep zitten die vrij heeft. Verder mogen de kinderen langer buiten spelen en worden er spelletjes gedaan.

Tim uit groep 7: „De juf vertelde dat we vandaag niet veel zouden gaan werken. We hebben een we-zien-het-wel-dag.”

In groep 4 staat er een potje bingo op het programma. Juf Ellen: „We maken er bewust geen gewone lesdag van. Het is extra gezellig en we doen meer leuke dingen.”

Op een papier met vakjes schrijven de leerlingen willekeurige getallen tussen een en honderd op. Jedidjah heeft er al zin in. „Als ik win, mag ik een chocolaatje uitkiezen.”

Prikacties, noemt de interim-directeur de leuke activiteiten tussen de lessen door. „Prikacties zijn kleine acties om het staken te ondersteunen. Iedere leerkracht mag zelf bepalen wat-ie doet en wanneer hij of zij dat doet. De prikacties moeten ook de leerlingen bewust laten worden dat er wordt gestaakt.”

Aanwezig

Als directeur wilde Van Kuil aanwezig zijn op school. Ondertussen zit hij wel met zijn gedachten bij zijn collega’s in Den Haag. „De doelen die gesteld zijn om de werkdruk te verminderen tellen hier ook zwaar. Onze school heeft te maken met langdurig ziekteverzuim door overmatige werkdruk. Leerkrachten lopen vast, omdat bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen toeneemt.”

Moet de Dag van de Leerkracht niet feestelijk zijn? Van Kuil vindt van niet. „Dat de staking samenvalt met deze dag, vind ik juist mooi. Het legt een extra accent op de acties.” Toch krijgt iedereen vandaag ook een cadeau van het bestuur: een boek over het vakmanschap van leraar.

Juf Marieke van groep 7 kreeg vanmorgen de ingrediënten voor een boterkoek cadeau. „We hebben hier een oven, dus we gaan lekker boterkoek bakken. Vandaag gaat alles net even wat anders.”

„Zijn jullie klaar voor het potje bingo?” vraagt juf Ellen. „Jááá”, klinkt het in koor. De juf drukt op een knop op haar pc, waarna er een bingobal op het scherm verschijnt. Met een cijfer er op: 74. De kinderen speuren op hun kaart. Luuk is de eerste met een volle rij. Hij loopt trots naar voren en kiest als prijs een paar mooie stickers.

Later is Jedidjah ook een van de gelukkigen. En één troost voor de kinderen die niet winnen. De juf: „Vanmiddag gaan we film kijken en dan krijgt iedereen een chocolaatje.”