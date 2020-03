‘We kunnen stoppen als we geen mondkapjes meer hebben’

Ziekenhuisbestuurder David Jongen maakt zich zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus in Nederland om zich heen grijpt. Dat zei hij woensdagavond bij Jinek. „Het gaat heel hard nu. Ziekenhuizen bereiden zich op een goede en rustige manier voor op een grote golf. Maar het is alle hens aan dek”, zei Jongen, die verwacht dat het einde nog niet in zicht is.

Met name het tekort aan mondkapjes baart hem zorgen, want volgens Jongen „kunnen we stoppen als we geen mondkapjes meer hebben”. Volgens hem staan aan de grens miljoenen mondkapjes klaar, alleen kunnen die het land niet in omdat andere landen de grenzen hebben gesloten. „Maar daar wordt hard aan gewerkt”, zei Jongen, die onder meer in de raad van bestuur zit van de Zuyderland-ziekenhuizen.

Hij benadrukte dat de effecten van de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen pas over een tijdje te zien zijn. Jongen is er dan ook niet voor om nu al weer nieuwe maatregelen aan te kondigen, maar wacht liever eerst op de resultaten. „We hebben nog lucht in Nederland.”