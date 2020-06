‘We houden krampachtig vast aan regels uit hoogtepunt crisis’

Anderhalve meter afstand houden doet in de cafés en discotheken meer kwaad dan goed. Dat vindt horecatycoon Laurens Meijer. De regels zijn volgens hem „niet meer in verhouding met de werkelijkheid. Het coronavirus komt gelukkig nagenoeg niet meer voor in Nederland, daar testen we veel op, maar ondertussen blijven we wel krampachtig vasthouden aan de maatregelen die ingezet zijn op het hoogtepunt van de uitbraak”.

Meijer is een van de grootste cafébazen in Nederland. Hij bezit onder meer De Drie Gezusters in Groningen en Florin in Utrecht. Ook in plaatsen als Eindhoven, Breda, Enschede, Delft, Venlo, Ede, Tiel en Deventer heeft hij etablissementen. Zijn sector demonstreert dinsdag op het Malieveld tegen de coronaregels. Meijer is daar zelf niet bij. Hij werd zondag gearresteerd tijdens een andere demonstratie tegen de coronaregels in Den Haag. Op het politiebureau kreeg hij last van hartritmestoornissen. Meijer werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht. „Het gaat nu prima, maar ik moet me even niet al te kwaad maken, ik moet het nu rustig aan doen.”

De horeca heeft het moeilijk, zegt Meijer. „Ondernemers hebben geen vet op de botten om een crisis die zijn weerga niet kent te overleven. We steken alles in het bedrijf, dat is ons pensioen. Het is de vraag hoelang we dit volhouden. We leven met de dag. Nu het lekker weer is, kunnen we de terrassen gebruiken en is het verlies iets minder groot. Maar als we na de zomer niet volledig naar binnen kunnen, komt het einde snel in zicht.”

Meijer is niet te spreken over het kabinet. „Toen dit begon, begreep iedereen de maatregelen. Ons werd in het vooruitzicht gesteld dat we konden versoepelen wanneer minder mensen op de intensive care lagen. Inmiddels ligt bijna niemand meer op de ic en kunnen we nog steeds niet versoepelen. We worden keer op keer voorgelogen. Voor de bühne beloven ze steunmaatregelen, maar die komen niet. Bedrijven worden in korte tijd volledig naar de knoppen geholpen. Het is onmenselijk, het veroorzaakt verdeeldheid, onrust en ongelijkheid.”