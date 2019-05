„We blijven strijden tegen geluidsoverlast circuit Zandvoort”

Organisaties die zich al tijden verzetten tegen het geluid dat nu al van het circuit van Zandvoort komt, blijven strijden tegen de "extra overlast die de komst van de Formule-1 naar Zandvoort met zich meebrengt". Dat zegt voorzitter Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust, een samenwerkingsverband van organisaties die strijden tegen de verkeers- en geluidsoverlast van het circuit. Onder meer de Stichting Duinbehoud en Milieudefensie Haarlem zitten in de koepel.

"Met de komst van de F-1 wordt de overlast nog erger door drie dagen lang onbeperkt racelawaai, helikopterbewegingen en verkeersopstoppingen", aldus Van Broekhoven. Er lopen al allerlei bezwaarprocedures. In zeker één zaak gaat de organisatie binnenkort naar de bestuursrechter. Rust bij de Kust wil minder zogenoemde herriedagen en/of een lagere geluidsnorm. "De Formule-1 is voor ons wel de druppel, maar was eigenlijk bijzaak, want dat zijn maar drie dagen per jaar. Als het daar bij zou blijven. Maar waar we problemen mee hebben, is dat we elke dag in de herrie zitten." Volgens Van Broekhoven rijden op het circuit vijftig tot zestig mensen "en dat verstoort voor 60.000 mensen de rust. Dat is bij Formule-1 anders, want dan zitten daar toch zo’n 100.0000 mensen te kijken en te luisteren."

Het platform wil dat de vergunning, die dateert van 1997, wordt gemoderniseerd, waarbij minder overlast voor de omgeving wordt toegestaan. "Er wordt nu heel anders gedacht over het effect van geluid op gezondheid dan 22 jaar geleden. Ook is de bevolking in de regio gegroeid en deze gaat nog veel verder groeien. Zandvoort is geen eiland en zal rekening moeten gaan houden met zijn buren."