We Are Here verbaasd over klachten Ymere

De uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We Are Here herkennen zich niet in de klachten van woningcorporatie Ymere over incidenten bij gekraakte panden in Amsterdam-Oost. „Het is volstrekt onduidelijk waar die beweringen op zijn gebaseerd”, zegt een woordvoerder van de groep. „We hebben met alle buren goed contact en organiseren zaterdag een buurtfeest om elkaar te leren kennen.”

Ymere liet donderdag weten dat medewerkers en bewoners zijn geïntimideerd. De woningcorporatie heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt nu of de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat moeten worden ontruimd. Volgens een woordvoerder is het beleid in de hoofdstad dat dat niet gebeurt voor leegstand. „We zijn nog in afwachting van aanvullende informatie van Ymere over de bestemming voor de panden.”

Ymere heeft gevraagd om een spoedprocedure. Dat kan volgens de OM-zegsman alleen als er vrees is voor de verstoring van de openbare orde. In dat geval kan er zonder waarschuwing vooraf worden ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de officier van justitie een beslissing neemt. Waarnemend burgemeester Jozias Van Aartsen had overigens huiseigenaren net verzocht voorlopig geen ontruimingsverzoeken in te dienen, naar een wens van de meerderheid van de gemeenteraad.

De actiegroep heeft inmiddels zo’n 22 woningen gekraakt, die onderdak bieden aan ongeveer zestig uitgeprocedeerde asielzoekers. „We Are Here heeft tot nu toe altijd totaal geweldloos gehandeld en de dialoog gezocht”, aldus de zegsman van de groep. „Ik sluit niet uit dat er wel eens iets misgaat en we moeten dit uitzoeken. Maar totdat niet zeker is dat het mensen zijn van We Are Here, beschouw ik het als indianenverhalen.”